I sindacati: "la mancanza di dialogo rischia di frenare la crescita"

Le organizzazioni dei lavoratori chiedono alla Provincia l'apertura di un tavolo e che si metta al centro la sicurezza dei lavoratori

E' un momento cruciale per l'economia, ma la mancanza di dialogo rischia di frenare la crescita. Così i i sindacati trentini che chiedono alla Provincia un tavolo immediatoMichele Bezzi, Cisl, pone l'accento sulla sicurezza, anche alla luce dei recenti, tragici infortuni . "Chiediamo di rimettere al centro la sicurezza sui luoghi di lavoro - le sue parole - perché è una questione importantissima che riguarda tutti imprese, lavoratori cittadini...perché ognuno ha il diritto di poter tornare a casa la sera alla propria famiglia".All'orizzonte la possibile estensione del green pass in azienda, e i fondi del Recovery Plan. Walter Alotti della Uil: "Sappiamo che delle risorse sono arrivate anche a livello locale però lo abbiamo saputo dai giornali e non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali da parte della giunta per cui chiediamo assolutamente il coinvolgimento su questa questione".Resta critico l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Maurizio Zabbeni, Cgil: "Abbiamo ripetutamente chiesto incontri all'assessorato competente affinché si prendano in mano seriamente agenzia del lavoro e politiche attive in provincia di Trento...al momento nessuna risposta, mai da mesi".