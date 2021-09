Skiroll: Tanel campione del Mondo nella cronometro

Ha messo in riga norvegesi e russi, domando i 16 chilometri della nuova pista del Passo di Lavazè. Male le azzurre

di Gianfranco Benincasa

Archiviato l'Europeo è tempo di Mondiali in Trentino e si passa dall’oro di Colbrelli nel ciclismo a quello di Matteo Tanel nello Skiroll. Il ragazzo di Bronzolo è il nuovo campione del Mondo nella cronometro (Interval Start) in tecnica libera. Tanel ha domato i 16 km sulla nuova pista di Passo Lavaze’, sotto un cielo plumbeo a 10 gradi, in 34 minuti e 32 staccando di 6 secondi il norvegese Korsaeth e di 10 il russo Spitsov. Al femminile azzurre non pervenute. Vince la svedese Linn Soemskar che ha chiuso i 10 chilometri in 23 primi 05: poi 2 russe: la Nepryaeva, a oltre 10 secondi, e Istomina di 23.

Nelle 2 gare Juniores ottimo Aksel Artusi secondo alle spalle del’ucraino Lisohor. Al femminile quarta Francesca Cola e quinta Maria Gismondi nella prova dominata dalla slovena Mazi.