Caso Tateo, dura la relazione del Ministero sull'ex primario

"Premuroso con le pazienti, un tiranno con il personale". E per questo da trasferire. Dopo il verdetto della commissione interna, sul primario Tateo arriva la relazione degli ispettori ministeriali

Meraviglioso con le pazienti, un tiranno con il personale. Impeccabile dal punto di vista professionale, censurabile sul lato umano.

Ecco il ritratto dell'ex primario di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, come emerge dalla relazione degli ispettori ministeriali, giunti in Trentino in luglio.



L'ennesima conferma - dopo il rapporto dei Nas e l'indagine interna dell'Azienda sanitaria - che qualcosa nel suo reparto non funzionava.



Una vicenda venuta a galla in primavera, con la scomparsa della dottoressa Sara Pedri, il 4 marzo scorso: l'episodio che ha rivelato il clima velenoso in corsia e a cui sono seguite le accuse di altre lavoratrici. Della giovane ginecologa è stata trovata solo l'auto, vicino al lago di Santa Giustina.



Intanto il primario è stato già trasferito ad altro incarico (come suggerito anche dagli ispettori del ministero), soluzione che secondo i suoi legali (che hanno sempre contestato le accuse) corrisponde a un demansionamento. Ma intanto il comitato dei garanti dell'Azienda sanitaria dovrà esprimersi sul licenziamento del medico.