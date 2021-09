Terza dose di vaccino, partenza soft in Trentino

In dodici ore 1.425 prenotazioni di pazienti ultra fragili e anziani con più di 80 anni: nessun problema ai server dell'Azienda sanitaria, che in febbraio andarono in tilt

di Andrea Selva

Partenza soft, in Trentino, delle prenotazioni per la terza dose di vaccino, riservata al momento ai pazienti ultra fragili e agli anziani con più di 80 anni. Alle 23 di ieri sera il via libera on line, sul portale dell'Azienda sanitaria, con circa 500 prenotazioni nella prima mezz'ora.



Oggi alle 12 il numero di prenotazioni è salito a 1.425. Il febbraio scorso, quando le troppe richieste mandarono in tilt i server dell'azienda sanitaria, le richieste di prenotazione nella prima mezz'ora furono addirittura 3 mila.



Chi ha prenotato in queste ore ha ricevuto i primi appuntamenti già da lunedì, nei vari centri sul territorio provinciale. In totale sono oltre 35 mila i cittadini chiamati alla terza dose, ma va detto che - per gli over 80 - devono essere trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima dose, che scendono a 28 giorni nel caso degli ultra fragili.



Per gli anziani è un banco di prova importante: la classe degli ottantenni infatti aveva ottenuto il record di adesioni in Trentino, con una copertura del 98 per cento. Secondo il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Antonio Ferro, vista la diminuzione nel tempo dell'efficacia dei vaccini, solo con la terza dose si raggiunge una protezione adeguata.