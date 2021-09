Test salivari a scuola, si parte con la raccolta dei campioni

All'Istituto comprensivo Trento 7, che partecipa al progetto Sentinella, le provette sono state consegnate agli alunni venerdì. Ora il CIBIO dell'Università di Trento si occuperà delle analisi

di Maddalena Boggiano

Sono 900 gli alunni di scuole elementari e medie di Trento che partecipano al progetto Sentinella per i test salivari. Tre gli istituti comprensivi interessati: Aldeno/Mattarello e Trento 1 e 7. In quest'ultima struttura sono coinvolti circa 380 bambini e ragazzini per 20 classi.



Le provette sono state consegnate agli alunni venerdì, ora si passa alla raccolta dei campioni che verranno analizzati nel laboratorio del CIBIO dell'Università di Trento.



I test sono facili da somministrare ma rigorosi dal punto di vista dell'analisi scientifica perché si tratta di tamponi molecolari, e non rapidi. In più la provetta studiata e brevettata in Trentino permette una raccolta certa del campione e tempi più brevi.



Fra 15 giorni una nuova tornata di test e fra un mese un'altra ancora, obiettivo coprire tutta la popolazione scolastica degli istituti campione.