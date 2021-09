Le principali notizie del 12 settembre nel nostro Tg in 60 secondi

Dalla vittoria di Sonny Colbrelli alle prospettive della vendemmia 2021 e tutti i fatti della giornata in un minuto

E' l'urlo a braccia alzate di Sonny Colbrelli l'immagine che chiude cinque giorni di campionato europeo a Trento. Una prestazione monster del Cobra che allo sprint batte il fuoriclasse Evenepoel. Ottimo quarto Matteo Trentin. A trento migliaia di tifosi



Riparte la scuola anche per gli studenti del Trentino lezioni in presenza

Rigide regole e green pass obbligatorio anche per i genitori



in Trentino un nuovo decesso, un anziano con patologie plurime.

i nuovi contagi sono 19 su quasi 3800 tamponi. 17 ricoveri in ospedale e brusca frenata delle vaccinaizoni, soltanto 500 nelle ultime 24 ore



Vigneti come giardini, per una produzione di qualità, è il concorso "La vigna eccellente" di Isera che quest'anno festeggia la ventesima edizione. Con una vendemmia 2021 che si prospetta eccezionale.



Grande successo per la desmontegada di Cavalese tornata dopo due anni . Una festa per tutti. Eppure, non è solo il virus, il problema. A preoccupare i pastori ci sono i lupi, 4 branchi in più nell'ultimo anno