I fatti della giornata nel nostro tg in 60 secondi

Le principali notizie di oggi sabato 11 settembre in un minuto

il ventesimo anniversario dell'undici settembre. A Pinzolo questa mattina il ricordo degli italo americani tornati in Val Rendena.

Fra loro anche chi quel giorno, avrebbe dovuto essere al World Trade Center di New York



**************



Alla Campana dei caduti di Rovereto si è parlato delle conseguenze della guerra in Afghanistan. E il Forum per la pace è tornato a chiedere il sostegno per i migranti sulla rotta balcanica.



*************



si segnalano 41 nuovi contagi, su circa 4500 tamponi.

in ospedale 2 ingressi e 2 dimissioni, rimangono 20 i ricoverati

Le seconde dosi di vaccino in totale a quota 327mila



*************



Tappa trentina per il VaccinarSì bike tour, una trentina i medici in bicicletta che sono partiti dall'hub vaccinale di San Vicnenzo in maglia rosa per il giro d'Italia delle vaccinazioni



**************



Festival dell'Economia di Trento Dopo la decisione della Provincia di interrompere la collaborazione con la casa editrice Laterza, che ha ideato il format dell'evento, ora gli organizzatori sono pronti a spostarlo in un'altra città



*****************



Campionati euroepi di Ciclismo vanno a Belgio e Olanda i due titoli assegnati oggi. Nella gara Under 23 si impone il figlio d'arte Thibaut Nys e nell'Elite femminile successo in solitaria per la nederlandese Hellen Van Dijk