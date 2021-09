Tgr in 60 secondi del 25 settembre

Morto un alpinista nelle Giudicarie. Arrestato a Rovereto un 36enne per violenza su minori. In Trentino basso tasso di positività

Tragedia nelle Giudicarie, un alpinista bresciano di 28 anni muore dopo essere precipitato per 70 metri da cima Cop di Breguzzo. Inutili i soccorsi.



A Rovereto arrestato un 36enne per violenza sessuale su minori e favoreggiamento della prostituzione minorile. Avrebbe abusato di una 16enne, figlia della sua convivente.



Coronavirus, 17 contagi in trentino nell'ultima giornata, tasso di positività allo 0,38%. Invariata la situazione negli ospedali con 22 ricoverati di cui3 in rianimazione.



Sono oltre 1.400 i trentini che si sono prenotati per la terza dose del vaccino nelle prime 12 ore. Partenza soft, nessun problema ai server dell'azienda sanitaria, appuntamenti da lunedì.



Manifestazione dei ladini nonesi per chiedere i diritti di minoranza. In ballo risorse e il posto in Consiglio provinciale.



Domani il referendum propositivo per l'istituzione di un distretto biologico in tutta la provincia. Urne aperte dalle 6 alle 22 di domenica, serve il quorum del 40%.