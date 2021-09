Tgr in 60 secondi del 14 settembre

In primo piano l'incidente sul lavoro mortale alla telecabina Paradiso sul Presena

Tragico incidente sul lavoro alla cabinovia Paradiso, sul Presena. Un operaio di 58 anni, Giovanni Delpero, muore schiacciato da una cabina durante un controllo.



Cresce il bisogno di professionisti della sanità, a Trento test di ingresso per i nuovi corsi di laurea, in 460 per 225 posti. Il 93% dei laureati trova subito lavoro.



Coronavirus in Trentino, 33 nuovi casi, tasso di positività sotto l'1%. Un ricoverato in meno negli ospedali dove restano 20 pazienti di cui uno in rianimazione.



Punto nascita di Cles, 83 parti dalla riapertura del 31 maggio, solo il 12% di cesarei. Ma il reparto è sotto organico perché mancano tre medici. Solo una ostetrica sospesa, le altre tutte vaccinate



Prove di pittura d'alta quota, sul lago di Antermoia. I partecipanti al workshop organizzato in valle di Fassa dalla Fondazione Dolomiti Unesco, saliti in quota a piedi con pennelli, tele e colori nello zaino.



Torna il pubblico nei palazzetti e parte la campagna abbonamenti per la Trenitno Volley. Per ora in vendita tessere solo per le prime 7 partite.