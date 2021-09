Tgr in 60 secondi del 15 settembre

Ancora un incidente sul lavoro, gli aggiornamenti sulla pandemia, le polemiche sul festival dell'Economia

Focolaio covid tra un gruppo di anziani di Martignano, 23 i contagiati dopo una vacanza in Romagna. Sintomi lievi o nulli grazie al vaccino, secondo la direttrice di igiene Zuccali.



In totale i nuovi positivi al covid19 in Trentino sono 58. 21 i ricoverati tra i quali uno in terapia intensiva, un settantenne non vaccinato.



I tamponi salivari più affidabili di quelli nasali. Reso noto l'esito dello studio del Cibio su mille volontari.



Incidente sul lavoro a Baselga di Piné, ferito un operaio che stava lavorando su un escavator che si è rovesciato. Salvato dalla cintura di sicurezza.



Cambio di organizzatore al Festival del'Economia, lettera dei professori universitari trentini per criticare la scelta della Provincia. Per il rettore Deflorian il festival come lo conosciamo è finito.



Garda, stagione turistica da record. E si punta molto sull'autunno. Sempre forte la presenza di visitatori tedeschi, ma ad aumentare più di tutti sono gli italiani.