Tgr in 60 secondi del 28 settembre

In primo piano l'operazione antidroga della Procura di Trento, lo studio di Confindustria sull'economia trentina e il rave sventato a Trambileno

Operazione antidroga della procura di Trento, sgominata un'organizzazione internazionale che spacciava sulle piazze altoatesine. 27 gli arresti, in totale coinvolte 83 persone.



Dieci punti percentuali di Pil di distacco dall'Alto Adige in dieci anni, allarme degli industriali trentini per quello che per alcuni è il declino del Trentino.



A Palù del Fersina, prima tappa per la rinnovata autorità delle minoranze linguistiche. Dai sindaci mocheni la richiesta di interventi contro lo spopolamento della montagna.



Covid19, nessun decesso in Trentino nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 25 su oltre 4mila tamponi. Aumentano i ricoveri, 24 in totale, 3 in terapia intensiva.



Carenza cronica di medici sportivi e pensionamenti causano lunghe attese per prenotare un check up agonistico, problema acuito dalla ripresa di tutte le attività dopo la pandemia.



Sventato dalle forze dell'ordine un rave party previsto lo scorso weekend tra Rovereto e Trambileno. Tutto è partito dal controllo di un furgone, era atteso un migliaio di giovani.