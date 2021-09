Tgr in 60 secondi del 4 settembre

Vaccinazioni anticovid, problemi e polemiche per personale scolastico e sanitario

Personale scolastico, in Trentino quasi un lavoratore su 5 non è vaccinato, secondo i dati del governo aggiornati al 3 settembre. Dato molto al di sotto della media nazionale, peggio solo Calabria e Alto Adige.



Operatori sanitari no vax, dopo le 560 sospensioni, altri mille hanno chiesto l'esenzione. Per l'azienda sanitaria in 800 non ne hanno diritto, e fa sapere che per le persone fragili non c'è controindicazione per il vaccino.



L'aggiornamento sulla pandemia, 39 contagi in Trentino nelle ultime 24 ore, 7 sono ultrasessantenni. Con due nuovi ricoveri e tre dimissini il totale dei ricoverati scende a 18.



Gli operatori economici danneggiati dal Covid hanno ancora tempo per la domanda di contributo a fondo perduto. Prorogati i termini della misura RipartiTrentino fino al 15 settembre.



Prosegue la permanenza in Trentino dei 110 profughi afghani. Tutti negativi i tamponi del 2 settembre, dopo i due casi di positività emersi a fine agosto. Martedì prossimo nuovo controllo.