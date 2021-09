Tgr in 60 secondi del 3 settembre

Dalla sospensione dei sanitari no vax, ai ristori per i maestri di sci. Ecco che cosa è successo oggi in Trentino. Lo potete vedere in un minuto

Ok della Giunta provinciale di Trento ai ristori per i maestri di sci. Più di 8 milioni di euro a disposizione dei 2.600 iscritti all'albo.



Caso Pedri, la commissione interna dell'Azienda sanitaria ha chiesto il licenziamento dell'ex primario di ginecologia Saverio Tateo. La decisione ora passa al comitato dei garanti, si esprimerà nelle prossime settimane.



Covid19, sui 30 nuovi casi positivi, 16 sono bambini e ragazzi. In Trentino nessun decesso e rianimazioni vuote. Sono 19 i ricoverati. Cresce il numero di sanitari no vax che potrebbero essere sospesi. Ce ne sarebbero almeno altri 800, oltre ai 560 già segnalati



Test di ingresso a Trento Fiere per entrare alla facoltà di medicina, a Trento la corsa dei 600. Solo 60 però i posti disponibili per le nuove matricole.



Dalla Provincia via libera all'ampliamento della discarica di Ischia Podetti. Confermata inoltre la riapertura delle discariche di Imèr e Monclassico nonostante l'opposizione dei cittadini