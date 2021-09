Tgr in 60 secondi del 27 settembre 2021

L'ordinanza contro il degrado in piazza S.Maria, il flop del referendum, i dati covid: queste e altre notizie nella sintesi di oggi

Stop ad assembramenti e degrado nell'area di Santa Maria Maddalena a Trento. L'ordinanza del sindaco Ianeselli è attiva da subito e vieta dalle 22.30 alle 5 di somministrare e consumare bevande al di fuori di tavolini e plateatici. Previsti controlli e multe salate.



Dati covid in Trentino. Ancora un decesso: un uomo di 70 anni non vaccinato. 22 i ricoverati in ospedale, di cui 2 in rianimazione. 5 i nuovi positivi su oltre 1100 tamponi. E ha preso il via il test salivare per 900 studenti trentini.



Pergine è il 20esimo distretto famiglia del Trentino. E a Pergine si è tenuto in presenza il meeting provinciale dell'Agenzia della famiglia. Obiettivo una forte alleanza pubblico/privato.



Riavvio del cementificio delle Sarche. Dopo gli interrogativi del comitato che si oppone, l'azienda rilancia: 5 milioni per garantire la sostenibilità con un impianto unico in Italia.



Le nazionali, maschile e femminile, campioni d'europa del volley, tra cui Michieletto, Lavia, Sbertoli e Pinali e l'ex Giannelli, sono state ricevute dal Presidente della Repubblica che ha lodato, la forza e la reazione dopo Tokio, del gruppo.