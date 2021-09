Trenta Trentina dominio africano e in Val di Non torna a vincere Fruet

Tripletta africana nella classica podistica sul Lago di Levico, in campo femminile successo per Clementine Mukandanga. In Val di Non tappa conclusiva del Trentino Mountain Bike Tour 2021 con vittoria di classe per Martino Fruet e Debora Piana