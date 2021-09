Appena arrivati e già campioni, riecco gli azzurri alla Trentino volley

Sono tornati in gruppo i giocatori della Trentino volley reduci dalla vittoria europea, mancava solo Alessandro Michieletto, ancora in azzurro con l'under 21

La mattina in palestra, un check per controllare la forma fisica, smagliante dopo un europeo da protagonisti e i tre nuovi acquisti della Trentino Volley si sono aggregati al gruppo.

Una ripresa degli allenamenti successiva alla visita al quirinale, per il nuovo palleggiatore Riccardo Sbertoli il saluto di Mattarella è stato un momento molto emozionante.



Dal Quirinale al primo contatto con la palla alla Blm Group Arena anche per Giulio Pinali, che dopo non aver fatto rimpiangere l'infortunato Zaytsev all'europeo europeo arriva a trento carico per la nuova avventura in gialloblu.



Nella stanza dei trofei anche Daniele Lavìa, schiacciatore calabrese che punta a entrare nel cuore dei tifosi, la prima vittoria dice è proprio quella di aver ritrovato il pubblico