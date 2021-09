Minoranze, l'appello dei sindaci mocheni: "Misure contro lo spopolamento"

E' partito da Palù del Fersina il tour dell'autorità provinciale per le minoranze linguistiche. E sulle rivendicazioni della valle di Non: "Si deciderà in base alle ricerche storiche"

di Andrea Selva

E' partito da Palù del Fersina, in valle dei Mocheni, dove resistono tradizioni e lingue antiche, il tour dell'autorità provinciale per le minoranze linguistiche, che ha incontrato i sindaci di Fierozzo, Frassilongo e Palù, prima di andare sugli altopiani Cimbri e nelle valle ladina di Fassa.



Dai mocheni le richieste di infrastrutture, banda larga e servizi, perché la tutela delle minoranze linguistiche - dicono - è prima di tutto lotta all'abbandono della montagna. Ecco la priorità per il sindaco di Palù, Franco Moar: "Cercare di evitare lo spopolamento dell valle, perché il vero senso di mantenere la lingua è se le persone restano in valle perché con l'emigrazione, i matrimoni misti, questioni di lavoro e mille altri fattori, la lingua potrebbe andare a perdersi".



Secondo la neo presidente dell'Autorità, la fassana Katia Vasselai, difendere le minoranze linguistiche vuol dire difendere l'autonomia del Trentino. E alle rivendicazioni dei ladini nonesi risponde così: "Quello che ritengo di poter dire sulla questione è che tutto dipenderà da quelle che sono le ricostruzioni storiche delle origini della popolazione locale che rivendica questo riconoscimento"