Vaccini in gravidanza, i ginecologi: "Protegge la mamma e il nascituro"

Solo poche le donne incinte vaccinate in Trentino. Il direttore di Ginecologia e Ostetricia: "Le donne in attesa di un bambino sono fragili. Dobbiamo recuperare terreno con la campagna"

di Laura Galassi

Sono ancora poche le donne incinte vaccinate contro il Covid-19 in Trentino: 71 su una platea di circa 4 mila persone. Colpa soprattutto di un ritardo nella campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, come spiega il Direttore dell'Unità operativa ostetricia e ginecologia di Trento e Rovereto, Fabrizio Taddei, sottolineando che le società scientifiche premevano da mesi affinché si iniziasse a vaccinare.

Forti degli studi portati avanti negli Stati Uniti sull'assenza di controindicazioni per le future mamme, ora si punta ora a recuperare terreno. Anche perché la donna incinta ha un rischio maggiore di complicanze, soprattutto polmonite, che può influenzare l'ossigenazione del bambino nella pancia e obbligare a un parto prematuro.

Vaccinarsi, spiegano gli specialisti, è poi un modo per proteggere il nascituro, visto che gli anticorpi passano dalla mamma al bambino attraverso la placenta.

Nelle valutazioni personali, c'è poi da considerare l'eventualità, in caso di contagio, di dover vivere i giorni del parto in isolamento, con pesanti ripercussioni psicologiche.