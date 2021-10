Infortuni sul lavoro, l'ANMIL Trentino chiede più formazione e controlli

Celebrata al monumento di Largo Pigarelli, a Trento, la 71ma Giornata per gli infortuni sul lavoro. L'assessore provinciale al Lavoro, Achille Spinelli, promette la sensibilizzazione dell'Apss per migliorare le iniziative di prevenzione

Una 'battaglia per la sicurezza'. Ha definito così la sfida agli incidenti sul lavoro il presidente dell'ANMIL Trentino, Andrea Kaswalder.



In occasione della 71ma Giornata nazionale per le vittime di infortuni sul lavoro, a Trento, di fronte al monumento di Largo Pigarelli, Kaswalder ha posto l'accento sui controlli e la formazione di lavoratori e datori di lavoro quale priorità per evitare il costante moltiplicarsi di questi eventi.



In Trentino, dati alla mano, gli infortuni quest'anno sono stati quasi 4.800. Dieci i morti, uno al mese. Crescono le malattie professionali: quasi il 38% in più rispetto al 2020, probabile effetto della pandemia.



Secondo il segretario provinciale della CGIL Andrea Grosselli, tra i presenti all'appuntamento, ogni incidente è una sconfitta per tutti. Per questo - ha detto - è urgente aumentare i controlli e le eventuali sanzioni dove le norme non sono rispettate. Da parte sua, l'assessore al lavoro del Trentino, Achille Spinelli, ha promesso da parte della giunta un'azione di sprone all'Azienda sanitaria provinciale per migliorare le iniziative di prevenzione.



Giornata 'calda' sarà mercoledì 13 ottobre, quando è convocato il Comitato provinciale per la sicurezza sul lavoro.