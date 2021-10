Camini e la necessaria manutenzione per evitare pericolosi incendi

Per Lorenzo Bezzi, ex vicepresidente degli Spazzacamini Anfus d'Italia, almeno una volta l'anno devono essere puliti

Per portare cultura su tale argomento Bezzi, pure ex presidente degli Spazzacamini Associazione Artigiani di Trento, ha stampato un libricino per i più piccoli ,titolo, "Gioca,colora e leggi in compagnia dello Spazzacamino", che è possibile trovare nelle biblioteche del Trentino e giornalino che forse servirebbe anche ai più grandi