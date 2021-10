Dominio Kenya al Giro Podistico di Rovereto

Cinquina keniana al 73° Giro Podistico di Rovereto

Cinquina keniana al 73° Giro Podistico Internazionale di Rovereto corsa su strada organizzata dall’Unione Sportiva Quercia che ha ripreso il filo di una lunga storia dopo la forzata interruzione del 2020 a causa Covid-19.



Al termine dei 10 chilometri (con partenza e arrivo in Piazza Rosmini) col tempo di 27 minuti e 31 secondi successo per Dickson Nyakundi. A 3 secondi Mathew Samperu a 6 Peter Mwaniki.



Primo italiano (sesto assoluto in 27:59) il trentino Cesare Maestri, vicecampione mondiale di corsa in montagna.