Assoluti di salto e combinata nordica: la fiemmese Annika Sieff il futuro

Salto e combinata nordica protagonisti a Predazzo per i Campionati Italiani organizzati dall’Unione Sportiva Dolomitica. Presenti tutti i big

Dagli OPA Games giovanili agli assoluti di Salto e Combinata Nordica. Calendario fitto già dall’autunno, per gli sport invernali in proiezione Pechino 2022.



Nel salto speciale dal trampolino Hs 104 di Predazzo titoli tricolori per Francesco Cecon e Lara Malsiner.



La ragazza di Ortisei, con 218 punti, ha staccato di 5 lunghezze e mezzo la padrona di casa Annika Sief e di 10,5 la sorella minore Jessica.



Sieff che però in un giorno si porta a casa due titoli italiani: quello juniores di salto e l’assoluto di Combinata dove ha preceduto Veronica Gianmoena e Daniela Dejori.



Francesco Cecon, 20enne figlio del grande Roberto (17 podi in Coppa del Mondo) con due salti da 100 e 94 metri e 230 punti totali si è lasciato alle spalle Alex Insam e il trentino Giovanni Bresadola.



Il nuovo Campione italiano di Combinata è invece Samuel Costa (sugli Skiroll ha recuperato 46 secondi al fiemmese Iacopo Bortolas (oro tra gli Junior nel salto speciale) ma alla fine fuori dal podio della Combinata dove salgono invece Raffaele Buzzi e Alessandro Pittin.