Tgr in 60 secondi del 20 ottobre 2021

Le ultime notizie dal Trentino raccontate in un minuto nel Tg in 60 secondi

L'ex primario di ginecologia del Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, e la sua ex-vice Liliana Mereu sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Trento per maltrattamenti. Nessuna conferma da parte degli avvocati di Tateo.

Ancora infortuni in Trentino: un muratore di 34 anni è caduto da un ponteggio alto 4 metri a Pergine battendo la testa; e un altro operaio di 43 anni alla Furlani Carni è stato investito da un carrello. Entrambi sono ricoverati al Santa Chiara.

Un decesso per Covid-19 oggi in Trentino; si tratta di un anziano, vaccinato, affetto da altre patologie. 43 nuovi casi su circa 8.000 tamponi; 13 sono ultra ottantenni. 14 i pazienti in ospedale , di cui sempre 2 in rianimazione.

Discariche: esaurito lo spazio a Ischia Podetti torneranno in funzione entro fine mese quelle di Monclassico e Imèr; resteranno operative per un anno.