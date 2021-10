Tgr in 60 secondi del 27 ottobre 2021

Le notizie del giorno raccontate in un solo minuto nel nostro Tg flash

Accordo finanziario raggiunto fra Province di Trento e Bolzano e Governo. Il bilancio del Trentino potrà contare su 120 milioni di euro in più all'anno.



Nel 2022 si aggiungono 90 milioni di gettiti arretrati, per un totale di circa 210 milioni di euro in più.



Covid-19, 60 i nuovi contagi in Trentino su oltre 7700 tamponi. Su oltre 787 mila vaccini, sono più di 361 mila le seconde dosi e quasi 13 mila le terze dosi. 13 i malati ricoverati di cui 2 in rianimazione.



Grave infortunio nei boschi di Comano Terme: un boscaiolo 56enne di Arco è rimasto schiacciato da una pianta. E' ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale Santa Chiara di Trento.



27 novembre stagione sciistica al via. Campiglio attende il freddo e la neve per recuperare la perdita causa Covid da 15 milioni di euro. Prenotazioni ski pass on line e green pass obbligatorio.