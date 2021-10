Tgr in 60 secondi del 6 ottobre 2021

In evidenza: il sospetto focolaio Covid in Primiero; dati Covid; green pass e cariche elettive; neve, vento e disagi da maltempo

Coronavirus in Trentino: 35 nuovi contagi su 2.921 tamponi analizzati. Scendono da 5 a 4 le terapie intensive. In ospedale 20 i ricoveri Covid.

E in Primiero si sono registrati più di 50 contagi Covid negli ultimi 10 giorni. L'azienda sanitaria fa risalire l'incremento di casi a una festa che si è tenuta nella seconda metà di settembre a Imer. Uno dei contagiati sarebbe morto nei giorni scorsi all'ospedale di Feltre.

Pubblica amministrazione e green pass. Dal 15 ottobre obbligatorio esibire il certificato, ma per chi ricopre cariche elettive non ci sarà lo stop alle indennità. Salta però il gettone di presenza.

Prima neve sulle montagne della regione. Dal passo dello Stelvio al Catinaccio. Qui la bufera filmata dal Rifugio Principe. Un assaggio di panorami già invernali.

Disagi da maltempo. Il vento forte ha divelto a Trento una tensostruttura allestita per il Festival dello Sport nel giardino del Muse, volata a ridosso dei binari della ferrovia del Brennero. Rallentamenti per i treni.

Dopo un anno di lezioni a distanza, a Trento gli studenti universitari faticano a trovare anche solo una stanza a prezzi accessibili. Esauriti gli alloggi dell'Opera Universitaria.