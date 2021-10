Tgr in 60 secondi del 1° ottobre 2021

In primo piano: la condanna di Alberto Rigotti; dati Covid; Acli, badanti e babysitter; il ruolo del CeRiSM di Rovereto in vista di Pechino 2022

Nel maxi processo per il crac di Banca Etruria, istituto di credito di Arezzo, assolti in primo grado 22 imputati. L'unico condannato - a 6 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta - il finanziere e imprenditore trentino Alberto Rigotti, ex consigliere di amministrazione.

Covid in Trentino, scende a 20 (-3) il numero dei pazienti in ospedale ma 4 restano in terapia intensiva, tutti senza copertura vaccinale. 32 i nuovi contagi su 3.193 tamponi analizzati.

Le Acli lanciano "Incontra Lavoro", servizio che punta a far uscire dal sommerso badanti, colf e babysitter. Caf e Patronato Acli insieme per fornire consulenze e anche favorire domande e offerte di lavoro domestico in Trentino.

Durante il loro percorso di avvicinamento alle gare, gli atleti azzurri impegnati nella preparazione delle Olimpiadi invernali del 2022 di Pechino saranno seguiti dal CeRiSM di Rovereto, il centro Ricerca Sport, Montagna e Salute.