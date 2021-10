Tibet e Trentino, una antica amicizia

Il primo ministro del governo tibetano in esilio, Penpa Tsering, ha scelto la regione per la sua prima visita ufficiale all'estero

di Danilo Elia

Ha scelto il trentino per la sua prima visita ufficiale all'estero dall'entrata in carica a maggio scorso, Penpa Tsering, capo del governo tibetano in esilio. C'รจ stato l'incontro con il vicesindaco Stanchina - il sindaco Ianeselli assente per motivi di salute - con il ribadire le similutudini tra Tibet e Trentino e il lungo rapporto di amicizia