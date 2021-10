L'anno dei due Festival: con Torino sarà una sfida per la visibilità

Dopo il divorzio fra Provincia e Laterza, l'appuntamento dal 2 al 5 giugno si terrà con due organizzazioni in concorrenza fra loro. Fugatti: "Per noi il Festival è solo quello di Trento". Ianeselli: "Vedo rischi ma ora al lavoro per il successo"

di Alessandro Franzi

Ci saranno due piazze. Da una parte quella trentina, con il Sole 24 Ore, che rivendica il nome del Festival dell'Economia e la continuità con le 16 edizioni passate. Dall'altra Torino, con un altro quotidiano, La Stampa, a fianco dell'editore Laterza, dopo il divorzio deciso dalla Provincia di Trento. Si chiamerà Festival Internazionale dell'Economia. Stessi giorni, dal 2 al 5 giugno, stesso tema: chi andrà dove - Nobel, ministri, banchieri - sposterà l'attenzione su un campanile o sull'altro.



Ma ci sarà spazio per tutti? Per il presidente leghista del Trentino, Maurizio Fugatti, è un problema di Torino: "La scelta di fare l'evento lo stesso giorno non è stata nostra ma è stata fatta dagli altri - risponde -. Quindi, per noi non cambia nulla: il Festival dell'Economia è a Trento, quello che fanno gli altri è una scelta loro".



Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, Pd, non ha condiviso il divorzio con Laterza e vede dei rischi, ma si dice impegnato ad affrontarli. "Quello che noi vogliamo fare - risponde - non certo dire 'tanto peggio, tanto meglio'. Quindi siamo al lavoro con l'Università, la Provincia e Il Sole 24 Ore per tenere comunque un evento che sia all'altezza della città".



Il Comune parte dai dati pre-pandemia: il Festival dell'Economia è arrivato a costare un milione di euro, fra pubblico e privato, generandone tre di indotto. E in tempi normali riempie almeno l'80% di hotel e ristoranti. Distinguersi sarà, dunque, fondamentale. In una competizione con Torino per la visibilità degli eventi.