Mamma e figlio e le due medaglie mondiali di pallavolo

Alessandra Campedelli, allenatrice dell'Italia di volley femminile sorde ha vinto l'argento, Riccardo Hoffer, giocatore della Nazionale azzurra di pallavolo maschile sordi ha conquistato il bronzo

Un'altra trentina,Aurora Cristelli, ha vinto la medaglia d'argento nella squadra dell'Italia volley femminile sorde nei Mondiali da poco terminati in Toscana. Per queste ragazze e per questi ragazzi oltre all'impegno sportivo anche quello sui libri o di lavoro, insomma tanti sacrifici e il partecipare, il confrontarsi, l'affermarsi sportivamente è importante pure per dare forza alla loro autostima e all'inclusione sociale