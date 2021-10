Admo Trentino festeggia le 100 donazioni di midollo osseo

La reunion dei donatori nella sede di via San Marco a Trento. Il 2020 è stato un anno record per il Centro trasfusionale e per l'associazione con quasi 700 nuovi iscritti

di Laura Galassi

​Cento donatori uguale cento vite salvate grazie al trapianto di midollo osseo. La sezione Admo di Trento ha festeggiato nella sede di via San Marco il traguardo importante delle cento donazioni. Lo ha fatto con una reunion per incontrare tutti coloro che dal 1992 si sono fatti prima tipizzare, attraverso semplici analisi del sangue, e poi hanno donato.

E la generosità dei trentini non si è fermata neanche durante la pandemia. Al contrario nel 2020 è stato raggiunto il record di 11 donazioni al centro trasfusionale e di quasi 700 nuovi iscritti all'associazione. In totale sono più di 11 mila i tesserati.

Per diventare potenziali donatori è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare più di 50 chili e godere di buona salute.

Per informazioni scrivere a info@admotrentino.it