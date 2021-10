Qualità dell'aria, le critiche del Tavolo per l'ambiente al dossier di APPA

Ma il direttore di APPA replica: siamo coinvolti in due progetti europei (Brenner Lech e Prepaire) per la riduzione di emissioni inquinanti in A22 e attraverso le stufe a legna diffuse nelle case del Trentino

135 morti e quasi 4.000 ricoveri per bronchite all'anno. Sono le stime dell'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico degli adulti in Trentino, presentate dal neonato Tavolo provinciale per la qualità dell'ambiente.



Numeri che, secondo il Tavolo, potrebbero però essere triplicati, se si considerassero le percentuali di mortalità calcolate con i criteri OMS.



Legambiente, WWF, ISDE e Ledro Inselberg, che formano il Tavolo, hanno analizzato nei dettagli il nono rapporto dell'Agenzia provinciale per l'Ambiente sulla qualità dell'aria. E sostengono che non sia sufficientemente collegato con il piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, né con il Piano per la salute in Trentino. Dunque, non sia in grado di formulare proposte adeguate per raggiungere gli obiettivi della riduzione dell'inquinamento previsti dall'Agenda 2030 (-55% di emissioni in dieci anni).



Il direttore di APPA, Enrico Menapace, replica agli appunti degli ambientalisti ricordando che il compito dell'Agenzia provinciale è di stilare il piano in base ai dati tecnici rilevati, a norma di legge vigente. Non di formulare analisi epidemiologiche.



Infine, ricorda l'impegno in atto nei progetti europei Brenner Lech, per la riduzione della più importante fonte d'inquinamento atmosferico in Trentino, il traffico sull'A22. E il progetto Prepaire, nato per formare una nuova figura di 'spazzacamini' in provincia, in grado di educare a un utilizzo più corretto delle fonti di riscaldamento a legna nelle abitazioni, tipiche soprattutto di alcune valli trentine.