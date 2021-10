Banca Etruria, 22 assoluzioni. Unico condannato il finanziere Rigotti

Al processo per il crac condannato il finanziere Alberto Rigotti. In precedenza erano stati condannati i vertici dell'istituto

di Costanza Mangini

Nel maxi processo di primo grado, celebrato con rito ordinario, per il crac da 200 milioni di euro di Banca Etruria, istituto di credito aretino, sono stati assolti con formula piena 22 dei 23 imputati perché il fatto non sussiste.

L'unico condannato - a 6 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta - è l'imprenditore e finanziere trentino Alberto Rigotti.



E' la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo relativamente al filone principale di indagine sul dissesto della banca toscana.

Rigotti avrebbe "distratto e dissipato" i beni della banca deliberando prestiti milionari a una società di cui lui stesso era consigliere, accumulando sofferenze per circa 15 milioni di euro.

Per lui la condanna anche al pagamento delle spese legali sostenute da oltre 2.000 parti civili e a rifondere loro i danni morali. Il suo legale, l'avvocato Daniela Rossi, ricorrerà in appello.



Anche per i 22 imputati assolti, ex amministratori e dirigenti, la Procura di Arezzo e le parti civili valutano l'appello perché - dicono - in Banca Etruria sono stati bruciati i risparmi di migliaia di toscani.