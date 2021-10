"Creatura futura", il ricordo di Cattani nel libro di Paolo Ghezzi

Presentato al Vigilianum di Trento il nuovo libro di Paolo Ghezzi, un ricordo di Piergiorgio Cattani a un anno dalla morte

Un titolo, una copertina che più che mai sono manifesto.

Creatura futura, di Paolo Ghezzi, è tante cose insieme, un autoritratto dell'autore ma anche e soprattutto un ritratto di Piergiorgio Cattani, figura di spicco della cultura e della politica trentina.

Scomparso a 45 anni un anno fa, Cattani era pronto al grande passo in politica, a entrare in consiglio provinciale proprio al posto dell'autore Ghezzi. E il libro è anche ricco di gustosi retroscena di quel passo che non ha fatto in tempo a compiere.