Grosselli, CGIL Trento: "A Roma un attacco alla democrazia"

Il segretario trentino della CGIL commenta i fatti di Roma: le sedi sindacali sono presidio di democrazia e tutela di lavoratrici e lavoratori

A margine della cerimonia che ricorda i caduti sul lavoro, il segretario trentino della CGIL Andrea Grosselli ha commentato le violenze di Roma, con l'attacco alla sede nazionale del sindacato.

L'intervista è stata raccolta da Francesco Macaro.



Oggi Camere del lavoro aperte in tutta Italia.

A Trento il presidio si tiene alle 16 presso la sede della CGIL in via dei Muredei.

A Bolzano alle 14.30