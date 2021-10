A Trento e Bolzano un presidio di solidarietà davanti alle sedi della Cgil

Dopo l'assalto - ieri a Roma - di alcuni manifestanti no green pass. Diversi gli esponenti politici, nessuna rappresentanza invece della Giunta provinciale. In strada le contestazione dei no green pass

"Nessun arretramento sulla democrazia, nessuna tolleranza verso il vile attacco alla Cgil di Roma da parte dei no vax". Niente mezzi termini al presidio a Trento davanti alla sede del sindacato, dove hanno preso la parola anche rappresentanti di Cisl e Uil. "E' un attacco ai fondamenti della libertà del Paese", ha detto il segretario Andrea Grosselli. "Bisogna mantenere alta la guardia anche a Trento, se si pensa che alla manifestazione no vax si è sentito applaudire alla notizia dell'assalto alla sede romana". Al presidio anche gli ex presidenti della provincia, Lorenzo Dellai e Ugo Rossi, e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. "Anche qui a Trento abbiamo sentito insulti. I fascisti alla guida delle manifestazioni vanno isolati", ha detto. "A noi spetta parlare con chi ha paura dei vaccini per evitare che siano strumentalizzati da chi vuole colpire la democrazia". Durante il presidio, in strada, la contestazione di alcuni no green pass, con uno striscione, grida e qualche spinta. Sono intervenute diverse pattuglie di polizia e carabinieri.