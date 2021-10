Dieci ragazzi trentini per la Cop26 di Glasgow

Sono partiti per Glasgow, dove dal 31 ottobre al 12 novembre si terrà la Cop26, la conferenza Onu sul clima

Le valige pronte, passaporti alla mano - e sì perché c'è di mezzo anche la Brexit - la delegazione di giovani trentini alla Cop26 di Glasgow, in Scozia, è partita con il suo carico di speranze e rivendicazioni. Non c'è tempo da perdere, lo ripetono a noi adulti i ragazzi. E questo è uno dei tanti passi che è fondamentale compiere per sperare di salvare il mondo. Non prendiamoli per idealisti o illusi, però. Questi ragazzi hanno ben chiara l'urgenza degli obiettivi e la frustrazione che deriva dalle difficoltà di raggiungerli.