La Trentino Rosa si prepara alla nuova stagione. "Vi faremo divertire"

Ultimi allenamenti per la rinnovata squadra gialloblù in vista della prima di campionato, il 10 ottobre a Bergamo. Partite interne alla BLM group arena

"Stiamo facendo un gruppo molto bello, ci piace lavorare tantissimo, e non vediamo l'ora di cominciare la stagione".



Jessica Rivero è uno dei 9 volti nuovi della Trentino Rosa, che scalda i motori in vista dell'esordio in campionato, fissato per il 10 ottobre.



Una rivoluzione, ma fino a un certo punto, come spiega l'allenatore Matteo Bertini.



"E' vero che abbiamo cambiato tanto - dice il tecnico, fresco di titolo europeo con la nazionale come assistente del ct Mazzanti - ma non è cambiata la nostra filosofia e il nostro modo di costruire la squadra, quindi con ragazze giovani, con ragazze con voglia di mettersi in gioco".



Tra tante giovani, Bertini ha deciso di affidare la leadership all'esperta argentina Yamila "Yas" Nizetich, che racconta così la chiamata dell'allenatore.



"Mi aveva detto che era una squadra giovane, che è una squadra cui piace lavorare, che aveva bisogno di un leader, di una "vecchia", diciamo, con carattere per portare il gruppo avanti, e allora... a me piace quel ruolo... è il mio ruolo, anche nella nazionale".



Da quest'anno si cambia casa, le partite interne non saranno più a Sanbapolis ma alla Blm group arena. Nessuna paura, però, per la veterana del gruppo Ilenia Moro.



"Non ci spaventa - afferma risoluta il libero gialloblù - anche perché sinceramente la prima stagione non abbiamo avuto il pubblico con il nostro esordio e speriamo che quest'anno si possa avere più tifo possibile".



Per tutti gli appassionati, l'invito delle ragazze è andarle a sostenere. Da parte loro promettono impegno, energia, grinta e divertimento.



"Sarà così - assicura Nizetich - dopo, se non venite... io ve l'ho detto!"