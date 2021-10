Festival dell'Economia, le proposte del Sole24Ore

Di certo c'è che resterà il nome, sarà il Festival dell'Economia di Trento e non il festival del, e il colore arancione che lo caratterizza, lo dice chiaro il direttore del quotidiano di Confindustria, che sarà anche il direttore scientifico dell'evento,. Ancora nessuna decisione invece sull'uso delTante le proposte del nuovo partner della Provincia: affiancare agli incontri accademici eventi organizzati con il mondo produttivo, poi un. Programma ancora tutto da definire, cercando anche di coinvolgere il mondo accademico. E sulla posizione presa da oltre trecento professori contro il cambio al festival, il neodirettore non vuol sentir parlare di polemiche."Abbiamo portato a Trento uno dei più grandi soggetti editoriali in campo economico d'Europa", ha detto il presidente della provincia, rivendicando la scelta di cambiare.