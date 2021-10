Giornate Fai, a Mezzocorona nelle dimore Firmian e Martini

Sabato 16 e domenica 17 ottobre le Giornate del Fai. Visite a Mezzocorona, Caldes e alla cappella del Simonino a Trento

Le storie di due famiglie che hanno dato al Trentino vescovi, nobili e governanti. Sono i Firmian e i Martini a Mezzocorona; a testimoniarne le vicende storiche sono i due palazzi che ne portano il nome e che il FAI di Trento ha scelto per le visite guidate nelle giornate d'autunno nel prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 ottobre .



E poi svela Leonardo De Biasi ci sarà anche l'apertura della cappella del Simonino a Trento.



Nelle valli sono in programma visite ai borghi quasi dimenticati di Verra Lorenz e Insom nell'alta Fassa dove pochi abitanti vivono in un ambiente difficile e suggestivo a quasi 200 metri di quota e poi spazio all'arte a Castel Caldes con una mostra sugli uomini illustri della Val di Sole.



Aderire al Fai significa sostenere l'impegno della Fondazione nel recupero e nella conservazione del patrimonio artistico Trentino come ad esempio accaduto con il Castello di Avio