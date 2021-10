La meglio gioventù di salto e combinata nordica a Predazzo

Weekend di respiro internazionale a Predazzo per gli O.P.A. Games, la versione autunnale di salto e combinata nordica

La meglio gioventù di salto e Combinata Nordica si è ritrovata a Predazzo per gli Opa Games.



120 atleti Under 14 da 7 nazioni per 3 giorni di gare.



Nella prova di salto a squadre dal trampolino 66 metri dominio sloveno al femminile e tedesco tra i ragazzi.



Quinta l’Italia femminile (con Pinzani, Del Bianco e Senoner), ultimo, invece, il team maschile.



Per tutti questo ragazzi un salto verso il futuro in attesa dei Giochi a 5 cerchi 2026 ci dice Davide Boninsegna dell’Unione Sportiva Dolomitica che ha organizzato l’evento.



Nelle Combinata Nordica (salto e prova inseguimento sugli skiroll) tra le ragazze vittoria di Germania 1 davanti a Slovenia e Italia. Peccato perché le azzurre erano in testa dopo la prova dal trampolino con 46 secondi di vantaggio proprio sulle germaniche che, però sugli sci con le rotelle, sono andate fortissimo.



Al maschile Germania 1 di un soffio su Germania 2 e Austria 1: prima dopo il salto ma lenta sugli Skiroll.