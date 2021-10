Green pass al lavoro, autobus a rischio. L'allarme di Trentino Trasporti

I timori riguardano soprattutto le corse per gli studenti dalle valli al capoluogo. Il presidente Salvatore: "Impossibile organizzarsi con anticipo, la legge sulla privacy non ce lo permette"

di Maddalena Boggiano

Gli autisti di Trentino Trasporti sono 900. Stime non ufficiali parlano di una percentuale di non vaccinati che oscilla tra il 10 e il 20%. E con l'obbligo di green pass per i lavoratori dal 15 ottobre il sistema rischia di saltare. Il presidente Diego Salvatore, è preoccupato, soprattutto per le corse che, la mattina, portano gli studenti, ventimila ogni giorno, dalle valli al capoluogo.

Il problema, però, riguarda tutta Italia. Per cercare di prevenire i disagi ASSTRA l'associazione trasporti nazionale, ha avanzato una richiesta al governo in deroga alla legge sulla privacy.



"Abbiamo chiesto di poter conoscere in anticipo, per poterci organizzare - ci ha detto Salvatore - non certo i nomi ma almeno il numero delle persone che dal 15 ottobre, se non in possesso del green pass, non potranno lavorare"



Si attende una risposta da Roma. Il rischio è che si debba attendere la mattina del 15 ottobre per capire se le corse partiranno o meno: basterebbe l'assenza di 30-40 autisti concentrati nella stessa zona, attorno al 4% del totale, a mettere in crisi il sistema. Intanto l'azienda ha ribadito ai sindacati il suo no ai tamponi gratuiti.