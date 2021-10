Green pass per i dipendenti pubblici, nessun allarme ma qualche timore

Eventuali assenze peserebbero di più nei piccoli comuni e nei settori maggiormente operativi, come la Protezione Civile e i vigili del fuoco permanenti

di Maddalena Boggiano

Il Comune di Trento conta 1.370 dipendenti. Anche loro, per accedere al luogo di lavoro, dal 15 ottobre dovranno essere in possesso di green pass. Il dirigente del Servizio Risorse Umane Alessio Ravagni non è particolarmente preoccupato per eventuali carenze di personale.



Diverso il discorso per quanto riguarda i piccoli comuni: in Trentino quelli sotto i mille abitanti sono una sessantina e in questi casi spesso c'è un unico funzionario. Il Consorzio dei Comuni, guidato da Paride Gianmoena, sta mettendo a punto una corposa circolare per chiarire gli aspetti applicativi della norma che riguarda anche i 5mila dipendenti dei municipi trentini.



Sono 7mila, invece, quelli della Provincia e dei suoi enti strumentali: anche il dirigente del dipartimento del personale Silvio Fedrigotti dovrà aspettare il 15 ottobre per avere un quadro chiaro della situazione: pochi i problemi per gli uffici, qualche disagio, in caso di assenze, potrebbe esserci nei comparti operativi, cioè protezione civile, servizi tecnici, gestione strade e soprattutto vigili del fuoco permanenti, più vincolati al rispetto di numeri precisi per turni e interventi.