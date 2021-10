Arriva l'influenza stagionale, boom di casi tra i bambini

Da inizio novembre al via la campagna vaccini anti influenzali dell'azienda sanitaria, gratuiti per molte categorie. Quasi impossibile intanto prendere la linea con uno dei 70 pediatri in Trentino

Mal di gola, tosse, raffreddore, ma soprattutto un'ondata di casi di virus gastrointestinali. E se "non si tratta ancora di influenza vera e propria", ma di virus che portano sintomi parainfluenzali, spiega la dottoressa MariaGrazia Zuccali (Igiene pubblica Apss), in questo inizio d'autunno bisogna fare attenzione: "L'abbiamo sempre sottovalutata, invece è una malattia che può fare danni gravi. Lo scorso anno, con l'adesione massiccia ai vaccini, la curva influenzale praticamente è stata piatta, pochissimi i casi"



E la vaccinazione antinfluenzale partirà anche quest'anno, al via la campagna dell'Azienda Sanitaria dai primi giorni di novembre, "gratuita per chi ha più di 60 anni, per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, per chi ha patologie di rischio e per le categorie più esposte, come ad esempio gli insegnanti".



Quasi impossibile intanto prendere la linea con uno dei 70 pediatri in Trentino. Da fine estate si confrontano con un'esplosione di casi di virus respiratori e gastrointestinali.



Molto difficile - dicono - fare una diagnosi differenziale per il covid. "L'unica strada resta il tampone", spiega la dottoressa Lorena Filippi, referente dei pediatri per l'ordine dei Medici.



"Sono settimane pesanti, sia per il nostro carico di lavoro che per le famiglie. Sui sintomi (dalla febbre, alla tosse secca, al vomito e alla dissenteria) difficile distinguere il covid, per questo è necessario il tampone".