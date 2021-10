Altri 386 sanitari no-vax sospesi in Trentino, servizi in pericolo

A rischio emodialisi, pronto soccorso e sale operatorie. Le lettere saranno consegnate a mano. Il sindacato: "subito un piano di assunzioni"

di Andrea Selva

Arriva la seconda ondata di sospensioni di sanitari no vax e il sistema socio-sanitario trentino ora rischia grosso: ai primi cento sospesi in settembre se ne aggiungono 150 all'interno dell'azienda sanitaria e altri 236 nelle case di riposo e nella sanità privata. I numeri sono stati comunicati dal direttore generale Antonio Ferro ai sindacati.

Gravi le ricadute, con possibili conseguenze anche sull'attività operatoria, dove il personale specializzato non è facilmente sostituibile. Grossi problemi anche nei reparti di pronto soccorso e nelle dialisi con disagi per il personale in servizio e per i pazienti: se non si sposteranno i camici bianchi, dovranno per forza spostarsi i pazienti

Le lettere di sospensione saranno consegnate a mano dai responsabili dei reparti - ha detto ancora Ferro - che potranno avere un ultimo colloquio con i dipendenti. Un estremo tentativo per far cambiare idea al personale no vax. E i sindacati lanciano l'allarme: subito un piano di assunzioni per fare fronte all'emergenza.