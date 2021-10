Al Mart arriva Depero

Sino al 13 febbraio 2022 grande esposizione dedicata al futurista trentino. Sgarbi: "è stato il vero futurista, perché si è calato nel futuro"

di Raffaele Crocco, immagini Gianni Motter, montaggio Massimiliano Malizia

Fino al 13 febbraio 2022, al mart di Rovereto sarà visitabile Depero New Depero. Una grande mostra, che occupa in qualche modo Rovereto e rende conto fino in fondo del rapporto che il pittore aveva con la città, i suoi spazi, ma anche con l'editoria, il teatro la pubblicità, il fumetto il cinema.

In mostra ci sono oggetti, opere, ricostruzione di scenografie, mobili. C'è tutto ciò che Depero è stato nel suo tempo e oltre, perché lo ha spiegato Sgarbi: "Depero è stato futurista vero, andando i ogni modo nel futuro".

L'allestimento lo ha curato lo studio Baldessari e Baldessari,. Il progetto è di Nicoletta Boschiero, responsabile della Casa d’Arte Futurista Depero che, nello stesso periodo, ospiterà una mostra nel solco della tradizione curata da Maurizio Scudiero