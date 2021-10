Motocross: Cairoli vince in Trentino

Ad un passo dal ritiro, il campione ha messo a segno una splendida vittoria sul circuito trentino di Pietramurata

Trionfo per Tony Cairoli nella seconda prova trentina di Coppa del mondo di motocross, classe MX.



Il campione, in sella alla sua KTM, ha conquistato il Gran Premio 'di casa' dopo aver vinto la seconda manche ed essere arrivato terzo nella prima.



Per il 36enne campione siciliano è la quinta vittoria sul circuito trentino.



Cairoli, che ha annunciato l'addio alle corse dopo decenni di dominio, correrà domenica la terza prova, l'ultima della sua carriera in Italia, sempre a Pietramurata.