Nordus: la metropolitana leggera di Trento, fa il primo passo

E' uno dei tre cardini della mobilità della Trento di domani. Collegherà il nord della città con Mattarello. Serve un milione per partire con la progettazione, oggi il comune ha approvato il primo passo

E' con la richiesta di finanziamento statale per lo studio di fattibilità , approvata dalla giunta comunale di Trento, che il Nordus può cominciare a prendere forma. Almeno sulla carta.

Per Giuliano Franzoi, dirigente progetto mobilità comune Trento, è un primissimo passo, ma un passo fondamentale.

Serve un milione di euro per lo studio di fattibilità, il finanziamento ne potrebbe portare al comune circa 700mila, gli altri 300mila dovrebbero arrivare da comune, provincia e Trentino Trasporti.

Il progetto prevede il potenziamento della Trento-Malè per realizzare una metropolitana di superficie, con fermate intermedie nei punti di interesse della città, sull'asse Trento nord-mattarello. Costo stimato dell'opera 300 milioni. L'inizio dei lavori non prima del 2024.