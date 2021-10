Tgr in 60 secondi del 19 ottobre

In sommario contagi nelle rsa, buoni i dati della pandemia, influenze di stagione, il 27enne morto carbonizzato in auto, il plinto rosa di Moena

Il virus torna nelle Rsa. 8 casi a Villa Belfonte a Trento e 2 nella Rsa di Transacqua. Gli ospiti hanno sintomi lievi, effetto positivo-dicono i vertici delle case di riposo- delle vaccinazioni. Per precauzione sospese le visite dei parenti

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Situazione pandemia. Nuovo record i tamponi, 13 mila, 30 i nuovi contagi.

17 i pazienti in ospedale, 2 in rianimazione.

Vaccinazioni: 355.000 le persone con due dosi, quasi 7.500 terze dosi.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Al contrario dello scorso anno già molti i casi di raffreddore, tosse e mal di gola e anche di virus gastrointestinali.

Pediatri presi d'assalto.

La vaccinazione antinfluenzale partirà i primi di novembre, gratuita per chi ha più di 60 anni

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Un 27enne, di origini indiane, è morto questa notte carbonizzato nella sua auto. Il giovane è uscito di strada e dopo una carambola è finito contro una casa. L'auto si è incendiata e per lui non c'è stato nulla da fare.

Lavorava in un kebab del posto.

- - - - - - - - - - - - - - -

Il plinto colorato di rosa sulla via ferrata Bepi Zac sopra Moena. Una denuncia contro ignoti è stata presentata dal comune fassano per danneggiamento