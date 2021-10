Nuovo ospedale di Cavalese, è battibecco in aula

Prima seduta straordinaria del consiglio provinciale sul nuovo ospedale di Cavalese. Minoranze all'attacco della giunta sui costi lievitati e mancanza di trasparenza

E' iniziata con un acceso battibecco tra il consigliere Pd Luca Zeni e il presidente della giunta Maurizio Fugatti la discussione sul nuovo ospedale di Cavalese all'ordine del giorno del consiglio provinciale trentino. E' andato giù duro Zeni, affermando di poter pensare di chiedere le dimissioni del presidente: "ha mentito ai trentini" la sua accusa. "Chiedile", la sfida di Fugatti.



Il tema, il progetto per il nuovo ospedale di Fiemme. Fugatti infatti aveva dichiarato l'apertura del cantiere nel 2022, ora invece tutto sospeso. La sola progettazione è costata 350mila euro, stanziati 15 milioni, costo lievitato a 45 per modifiche e ampliamenti chiesti dalla giunta (una sala operatoria in più, parcheggio interrato).



Le minoranze all'attacco per chiedere trasparenza. "Dove sono finiti i soldi già in bilancio", è la domanda ripetuta dal consigliere di Onda Civica Filippo Degasperi, che chiede anche di sapere dove la giunta intenda recuperare la restante parte dei soldi necessari.



Netto Fugatti nel rispondere alle accuse: la sospensione del progetto è momentanea, ha detto, dovuta alla presentazione di un progetto concorrente privato in project financing per la realizzazione dell'ospedale e la sua gestione per 18 anni. "La giunta non può non prendere in considerazione una proposta del genere, bisogna valutare", ha detto il presidente.



A decidere quale strada percorrere, se pubblica o privata, sarà il parere del Navip, il nucleo valutazione e verifica investimenti pubblici, la sua conclusione.