Solo il turismo 'salva' il fatturato dei bar in un anno di restrizioni

Il conto della Fipe-Confcommercio: dall'inizio della pandemia i baristi del Trentino hanno perso almeno un quarto del fatturato rispetto al 2017. C'è fiducia nella ripresa, ma ancora numerose sono le incognite

Sembra un'altra vita. I negozi chiusi durante il lockdown. Poi i mesi di zone gialle, arancioni e rosse, con regole in continuo adattamento. Ma il conto delle restrizioni anti-Covid inizia a essere chiaro solo oggi: la Fipe-Confcommercio ha calcolato che in questo anno e mezzo i bar e i locali pubblici del Trentino hanno perso (in media) almeno un quarto del loro fatturato rispetto al 2017, con i primi nove mesi di quest'anno che hanno segnato una perdita superiore al 30%.



L'85% dei baristi interpellati ha ora fiducia nella ripresa. La difficoltà, secondo la presidente della categoria, Fabia Roman, è di dare continuità alle piccole imprese. Per i costi di questo anno e mezzo di pandemia, per la prudenza negli investimenti in nuove attività e anche perché molti lavoratori stagionali hanno nel frattempo scelto occupazioni più sicure.



Confcommercio ha rivendicato di aver fatto pressioni sulla Provincia di Trento per una maggiore flessibilità nelle regole delle zone a colori. E questo avrebbe influito su fatturati migliori, in Trentino, rispetto a quelli nazionali, perché la zona gialla è durata più che in altre regioni, dove invece sono stati maggiori i periodi di chiusura delle attività. Di sicuro, ha influito il ritorno del turismo estivo: +12,7% di presenze solo a settembre rispetto al 2020.



Ma un anno fa, di questi tempi, ci si preparava alle chiusure. Oggi si scommette, invece, sulla stagione turistica invernale.